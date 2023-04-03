На речке Анапке поселились лебеди. Фото: t.me/kurortanapa

Плавни рек и пляжи Анапы облюбовали лебеди. Помимо старых, излюбленных мест обитания, белые птицы поселились на новых локациях.

- В этом году лебеди облюбовали не только пляжи Анапы, но и плавни речки Анапки. Теперь вдоль Симферопольского шоссе появилась новая локация, где можно полюбоваться грациозными белыми птицами, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Местные жители уточняют, что все еще можно продолжать кормить лебедей в Малой бухте.