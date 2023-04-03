На дороги Краснодара из-за дождя выехала водооткачивающая техника

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В Краснодаре с ночи 3 апреля идет дождь. По прогнозам, осадки закончатся к вечеру. В настоящее время на дорогах работает водооткачивающая техника.

- Для ликвидации локальных подтоплений дежурят 20 единиц спецтехники. При необходимости готова выехать аварийная бригада по содержанию насосных станций. На адреса выезжают по заявкам, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

За ситуацией на улицах города круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае после теплых и солнечных выходных 3 апреля пройдут дожди. К вечеру потеплеет до+18 градусов.