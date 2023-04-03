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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:47

Пролет моста «Волшебный лист» установили в Сочи

Мост планируют достроить до конца 2023 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Строители собираются установить 20 консольных банок

Строители собираются установить 20 консольных банок

В Сочи продолжают строить мост «Волшебный лист». Накануне специалисты завершили установку пролета, который соединил правый и левый берег реки.

- Мы старались сохранить экосистему реки, поэтому в русло техника не заходила. Для этого на обратной стороне моста был собран консольный кран грузоподъемностью более 200 тонн, – рассказала директор компании-застройщика Анна Невзорова.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в настоящее время строители собираются установить 20 консольных банок, которые будут использоваться как каркас моста. После этого рабочие приступят к монтажу лестничных маршей и пандусов. К слову, мост собираются открыть до конца этого года.