В Сочи обещают теплую погоду с дождем до конца недели

Сильный дождь обещают на курорте 6 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи с 3 апреля прогнозируют потепление. Всю неделю на курорте будут идти дожди, но несмотря на это, столбики термометров поднимутся до +20 градусов. День без дождя обещают 4 апреля.

- В течение суток, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +18...20 градусов, ветер слабый, - сообщили в пресс-службе краевого гидрометцентра.

Сильный дождь обещают на курорте 6 апреля. В течение суток ожидается переменная облачность, а столбики термометров ночью будут на уровне +9 градусов, а днем +11.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в горах Сочи столбики термометров также поползут вверх. Там местами воздух будет прогреваться до +16...17 градусов. С 3 апреля в горах Красной Поляны будет стоять пасмурная погода, местами пройдут осадки.