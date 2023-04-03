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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:55

В Сочи обещают теплую погоду с дождем до конца недели

Температура воздуха поднимется до +20 градусов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сильный дождь обещают на курорте 6 апреля.

Сильный дождь обещают на курорте 6 апреля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи с 3 апреля прогнозируют потепление. Всю неделю на курорте будут идти дожди, но несмотря на это, столбики термометров поднимутся до +20 градусов. День без дождя обещают 4 апреля.

- В течение суток, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +18...20 градусов, ветер слабый, - сообщили в пресс-службе краевого гидрометцентра.

Сильный дождь обещают на курорте 6 апреля. В течение суток ожидается переменная облачность, а столбики термометров ночью будут на уровне +9 градусов, а днем +11.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в горах Сочи столбики термометров также поползут вверх. Там местами воздух будет прогреваться до +16...17 градусов. С 3 апреля в горах Красной Поляны будет стоять пасмурная погода, местами пройдут осадки.