В Краснодарском крае нет очереди на Керченскую переправу

Очередь на переправу отсутствует

За сутки 2 апреля паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 301 машину и 349 пассажиров. В настоящее время, на утро 3 апреля, на парковке в поселке Ильич нет очереди из грузовиков. На месте продолжают дежурить волонтеры.

- Волонтеры раздают водителям грузовиков пропуска для погрузки на паромы. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 117,8 тысячи пассажиров и 94,1 тысячи грузовиков, - отметили в оперштабе.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков на паромной переправе. Переправиться на них могут только машины с продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме этого, грузовики могут попасть в Крым через новые регионы России.