Судебные приставы Кубани помогли пациентам больницы Луганска

Приставы Кубани помогли пациентам в Луганске. Сотрудники УФССП закупили лекарства и передали их в одно из лечебных учреждений региона.

- Препараты закуплены в соответствии с потребностью, которую озвучили сотрудники больницы. Оперативно собранный груз необходимых для пациентов лекарств уже поступил в медучреждение Луганска, - сообщили в УФССП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы Краснодарского края не первый раз помогают новым территориям РФ. В начале марта этого года приставы собрали партию гуманитарной помощи, а в августе прошлого года закупили необходимые вещи для 60 первоклассников из ДНР. Сбор гуманитарной помощи проводится добровольно, в нем участвуют все сотрудники и работники службы.