В Горячем Ключе рекультивируют мусорный полигон

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В Горячем Ключе приступили к ликвидации мусорного полигона. Общий объем накопленных твердых коммунальных и промышленных отходов в нем составляет 454 тысячи кубических метров.

- Мусорная свалка в Горячем Ключе находится в черте города. Полигон уже исчерпал свои ресурсы, и было принято решение о его ликвидации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Убирать отходы будут в течение двух лет, включая подготовительный, технический и биологический этапы. Завершить рекультивацию планируется до конца 2024 года.

Кроме этого, в Краснодарском крае до конца 2024 года рекультивируют свалки в Славянском районе и Краснодаре.