На Кубани в ближайшие дни потеплеет до +23 градусов

На Кубани потеплеет до +23 Фото: Андрей АБРАМОВ

На Краснодарский край в последние дни обрушилось похолодание и осадки. Столбики термометров резко опустились на несколько градусов. Но уже в ближайшие дни синоптики обещают потепление до +23 градусов.

- На погоде южных регионов России скажется влияние циклона, поэтому здесь время от времени пройдут дожди. Но вместе с облаками сюда будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, - сообщили специалисты центра погоды «Фобос». - Поэтому днем столбики термометров покажут +13…+18 , а во вторник дневная температура еще повысится на 4-5 градусов.

Днем 4 и 5 апреля в регионе осадков не ожидается. А ночью и утром 4 апреля местами опустится туман.

- Температура воздуха ночью 4 апреля +4…9 °С, 5 апреля - +7…12 , днем 4 апреля +18…23°, 5 апреля - +15…20 градусов, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье в ближайшие дни обещают переменную облачность без осадков. Днем 4 апреля столбики термометров поднимутся до +15…20°, а 5 апреля – до +13…18°.

- Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, местами порывы 9-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 15-20 м/с, - уточнили синоптики.