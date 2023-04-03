Очистные сооружения в Сочи модернизируют впервые за 40 лет

Все работы на объекте планируют завершить в начале 2025 года.

Очистные сооружения «Лазаревские» в Сочи планируют модернизировать по региональной программе. Объекту более 40 лет, и за это время здесь ни разу не проводился ремонт.

- Сегодня очистные обслуживают более 90 тысяч наших жителей. Модернизация увеличит мощности практически в два раза – до 30 тысяч кубометров в сутки, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, подрядчик завершит проектно-изыскательские работы до конца года. А к модернизации приступят только в начале 2024 года. Все работы на объекте планируют завершить в начале 2025 года.