В Краснодаре росгвардейцам вручили государственные и ведомственные награды

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

В Краснодаре вручили государственные и ведомственные награды сотрудникам и военнослужащим регионального управления Росгвардии.

- Начальник Росгвардии Краснодарского края генерал-майор Александр Решетников вручил медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарности сотрудникам ведомства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Медалей за «За отвагу» удостоены семь росгвардейцев, которые участвовали в спецоперации. Их отметили за стойкость и верность присяге при решении сложных боевых задач.

Двое военнослужащих получили нагрудные знаки «Участник боевых действий» и «За отличие в службе» II степени.

Еще пятеро росгвардейцев отмечены за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм и поощрены правами директора Федеральной службы войск национальной гвардии России и командующего Южным округом Росгвардии.