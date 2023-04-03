Верещагинский виадук отремонтировали в Сочи

Дорожники отфрезеровали изношенный слой, ликвидировали колейность и уложили асфальт.

В Сочи начали подготовку к летнему сезону. В первую очередь приводят в порядок дорожную инфраструктуру. Так, на Верещагинском виадуке рабочие выполнил ямочный ремонт.

- Дорожники отфрезеровали изношенный слой, ликвидировали колейность и уложили асфальт, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, работы проводились ночью. Также специалисты отремонтировали светильники и заменили лампы на Верещагинском и Мацестинском виадуках.