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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:33

Верещагинский виадук отремонтировали в Сочи

На курорте готовятся к летнему сезону
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Дорожники отфрезеровали изношенный слой, ликвидировали колейность и уложили асфальт.

Дорожники отфрезеровали изношенный слой, ликвидировали колейность и уложили асфальт.

В Сочи начали подготовку к летнему сезону. В первую очередь приводят в порядок дорожную инфраструктуру. Так, на Верещагинском виадуке рабочие выполнил ямочный ремонт.

- Дорожники отфрезеровали изношенный слой, ликвидировали колейность и уложили асфальт, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, работы проводились ночью. Также специалисты отремонтировали светильники и заменили лампы на Верещагинском и Мацестинском виадуках.