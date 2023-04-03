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НовостиЗдоровье3 апреля 2023 8:42

На Кубани за сутки выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту четыре месяца
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 11 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 46 положительных результатов, в Новороссийске - 18, в Туапсинском районе – семь. По шесть пациентов прибавилось в Армавире, Сочи, Курганинском и Тбилисском муниципалитетах, пять - в Ейском, три - в Мостовском, по два – в Белоглинском, Динском, Калининском и Новопокровском.

По одному новому случаю COVID-19 зарегистрировано в Лабинском и Отрадненском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.