За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 11 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 46 положительных результатов, в Новороссийске - 18, в Туапсинском районе – семь. По шесть пациентов прибавилось в Армавире, Сочи, Курганинском и Тбилисском муниципалитетах, пять - в Ейском, три - в Мостовском, по два – в Белоглинском, Динском, Калининском и Новопокровском.

По одному новому случаю COVID-19 зарегистрировано в Лабинском и Отрадненском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.