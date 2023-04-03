Мастер кухонной мебели обманул жителей Краснодара на 340 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре мастер кухонной мебели обманул жителей на 340 тысяч рублей. Подозреваемого задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Заявление в полицию написал местный житель. Мужчина рассказал, что нашел мастера по объявлению в интернете. Тот приехал к заказчику домой, провел замеры и рассчитал предварительную стоимость кухонной мебели и бытовой техники.

После обсуждения условий клиент передал мастеру около 340 тысяч рублей. Но мужчина, пообещавший выполнить заказ, перестал выходить на связь.

- Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 39-летнего жителя станицы Ленинградской задержали в Краснодаре и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Установлено, что похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.