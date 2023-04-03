Бесплатную базу артистов и авторов создали в Краснодаре

Фото: talantkrd.ru

В Краснодаре заработал интернет-портал, где собраны творческие люди различных профессий. В базе можно найти артистов и авторов в любые проекты.

- «Музыка большого города» — первый на Кубани портал с открытой базой работ творческих людей. Участники могут регистрироваться на сайте бесплатно, любой желающий может заполнить анкету, и информация будет добавлена на сайт, - сообщили в мэрии города.

Создание базы артистов - это первый этап реализации проекта «Огни большого города». Второй этап предусматривает постановку авторского мюзикла. Это даст возможность привлечь молодые таланты для каждого показа спектакля на сцене Краснодарского мюзик-холла. Премьера запланирована на сентябрь.