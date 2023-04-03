РНКБ предлагает новый автокредит наличными

Автомобиль можно купить с пробегом или без Фото: Иван МАКЕЕВ

Банк РНКБ запускает новый продукт – "Автокредит наличными" на приобретение легкового автомобиля. Благодаря этому продукту клиенты получили максимально широкие возможности – теперь автомобиль можно купить с пробегом или без, у физического лица или в любом автосалоне на территории РФ, на интернет-площадке или аукционе и пр.

Процесс оформления автокредита происходит всего в 4 шага:

- подача онлайн-заявки в мобильном приложении, или на официальном сайте банка, или лично в операционном офисе;

- перечисление банком денежных средств на счет или карту заемщика после одобрения заявки;

- выбор и покупка автомобиля;

- оформление автомобиля в залог банка.

Сумма кредита составляет от 150 000 до 5 000 000 рублей, срок кредита - от 12 до 84 месяцев, первоначальный взнос не требуется. Отметим, что заемщик может получить дисконт к ставке до 2% при оформлении КАСКО. С учётом данного дисконта ставка по автокредиту наличными может составлять от 11,9% годовых.

- Рынок автомобилей с пробегом в России очень велик и имеет устойчивую тенденцию к росту, - говорит заместитель председателя Правления Николай Билан. – Автокредит наличными – это удобная альтернатива кредитам наличными с максимально комфортными условиями для заемщика. Процесс получения кредита максимально упрощён и экономит время как покупателям, так и продавцам.

Требования к автомобилю при оформлении автокредита наличными:

- легковой, категория В;

- стоимость – не менее 80% от суммы кредита на момент оформления залога;

- для автомобилей российского, китайского и индийского производства - возраст не более 7 лет, количество владельцев - не более двух;

- для автомобилей всех прочих производителей - возраст не более 12 лет, количество владельцев - не более трёх;

- отсутствие негативных сведений об автомобиле.

Подробно с условиями продукта можно ознакомиться на официальном сайте банка.

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