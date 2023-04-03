Жителей Кубани больше всего мотивируют работать деньги и уважение Фото из архива КП

Жителей Кубани больше всего мотивируют работать деньги и уважение. Результаты опроса приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 83% участников опроса назвали мотивирующим фактором денежные премии и бонусы. Еще 67% указали на уважительное отношение руководства к работникам, а 62% - комфортную среду в коллективе.

Более половины опрошенных - 53% - назвали мотивирующими интересные задачи и проекты, 64% - оплату обучения или повышения квалификации. Для 34% важны похвала и признание результатов коллегами и руководством, а для 51% - такие бонусы, как оплата спортзала и питания, медицинское страхование. Еще 25% выделили дополнительные выходные, а 20% - корпоративы и праздники для работников.

Демотивирующими же факторами 67% опрошенных назвали низкую зарплату, отсутствие премий и бонусов, 65% - плохой менеджмент, неорганизованность и неуважительное отношение к труду со стороны руководства. А 59% обратили внимание на напряженную обстановку в коллективе и конфликты.