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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:59

Житель Краснодара угрожал ножом матери из-за тысячи рублей

Мужчину арестовали
Светлана ОВДЕЙ
Подозреваемого задержали Фото из архива КП

Подозреваемого задержали Фото из архива КП

В Краснодаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Он угрожал ножом матери. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в поселке Березовом. Местная жительница вызвала полицию и сообщила о нападении ее сына. По словам женщины, 34-летний мужчина, угрожая кухонным ножом, требовал у нее деньги. Испугавшись, она отдала тысячу рублей. Сын, в свою очередь, забрал деньги и сбежал.

- Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали предполагаемого злоумышленника в поселке Северном. Краснодарец стал отрицать факт разбоя, признавшись лишь в угрозах расправой из-за отказа родственницы выпустить его из квартиры, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время мужчина находится под стражей.