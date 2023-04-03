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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:23

Новостройки в Сочи дороже квартир в Москве на 70%

Один «квадрат» на курорте стоит 548 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Москве средняя цена за квадратный метр по итогам февраля 2023 года составила только 317,1 тысяч рублей.

В Москве средняя цена за квадратный метр по итогам февраля 2023 года составила только 317,1 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостройки в Сочи стали дороже, чем в Москве. По итогам февраля 2023 года цены на курорте выше на 70%, чем в столице.

— В Москве средняя цена за квадратный метр по итогам февраля 2023 года составила только 317,1 тысячи рублей. При этом в Сочи она подскочила до 548 тысяч рублей, - рассказали эксперты недвижимости.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», цены на курорте выросли из-за роста внутреннего туризма. Жители России стали чаще покупать квартиры на Черноморском побережье в качестве инвестиций.