Новостройки в Сочи дороже квартир в Москве на 70%

В Москве средняя цена за квадратный метр по итогам февраля 2023 года составила только 317,1 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостройки в Сочи стали дороже, чем в Москве. По итогам февраля 2023 года цены на курорте выше на 70%, чем в столице.

— В Москве средняя цена за квадратный метр по итогам февраля 2023 года составила только 317,1 тысячи рублей. При этом в Сочи она подскочила до 548 тысяч рублей, - рассказали эксперты недвижимости.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», цены на курорте выросли из-за роста внутреннего туризма. Жители России стали чаще покупать квартиры на Черноморском побережье в качестве инвестиций.