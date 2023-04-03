Второй бизнес-лагерь «Мой бизнес» обучил 100 самозанятых Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

Второй бизнес-лагерь «Мой бизнес» обучил 100 самозанятых Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Центр «Мой бизнес» провел интенсив в Геленджике по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участниками интенсива стали самозанятые в возрасте от 17 до 60 лет, работающие в различных направлениях.

На мероприятии выступили ведущие эксперты, тренеры и успешные предприниматели края. В частности, они рассказали о продвижении продукции в соцсетях и на маркетплейсах, мерах господдержки, расчете налоговых вычетов. Кроме того, участники получили разбор бизнес-проекта от успешных практиков.

Отмечается, что подобный интенсив проводят второй раз. Ранее лагерь для самозанятых проводили в 2022 году.

- Тогда поступило 360 заявок на участие в проекте. В этом году их уже 489, - отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса региона Елена Пистунова. - Наша цель - готовить событийные проекты с актуальными темами для бизнеса.