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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:25

Паромное сообщение из Сочи в Трабзон находится на стадии обсуждения

Окончательное решение еще не принято
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Проект находится на стадии обсуждения и ведутся переговоры.

Проект находится на стадии обсуждения и ведутся переговоры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В морпорту Сочи прокомментировали ситуацию с паромным сообщением между курортом и Трабзоном. Консульство Турции сообщило, что паром начнет ходить с 1 мая после девятилетнего перерва. Однако проект находится на стадии обсуждения и ведутся переговоры.

— Последний раз через турецкое консульство мы обсуждали планы две недели назад, пока никакой конкретики, со мной по этому поводу никто не связывался, — сообщил директор Морпорта Юрий Владимиров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, перед тем, как запустить паромное сообщение, требуется обсудить вопрос на координационном совете с участием таможенников, пограничников.