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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:57

Полуфинал конкурса «Лига лекторов» пройдет в Сочи с 6 по 8 апреля

В полуфинале оценивать мастерство конкурсантов будут зрители
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи не впервые принимает конкурс «Лига Лекторов» на своих площадках

Сочи не впервые принимает конкурс «Лига Лекторов» на своих площадках

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи пройдет полуфинал конкурса «Лига лекторов». Мероприятие состоится с 6 по 8 апреля. Оценивать мастерство конкурсантов будут зрители. Каждому лектору присвоят баллы в зависимости от владения ораторским искусством, увлекательности и изложения материала.

— Сочи не впервые принимает конкурс «Лига Лекторов» на своих площадках. Это уже становится доброй традицией, - отметил начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, по итогам полуфинала 100 участников пройдут в финал. Лекторы выступят на площадках ведущих вузов России.