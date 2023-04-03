Полуфинал конкурса «Лига лекторов» пройдет в Сочи с 6 по 8 апреля

Сочи не впервые принимает конкурс «Лига Лекторов» на своих площадках
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Сочи пройдет полуфинал конкурса «Лига лекторов». Мероприятие состоится с 6 по 8 апреля. Оценивать мастерство конкурсантов будут зрители. Каждому лектору присвоят баллы в зависимости от владения ораторским искусством, увлекательности и изложения материала.
— Сочи не впервые принимает конкурс «Лига Лекторов» на своих площадках. Это уже становится доброй традицией, - отметил начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.
Как удалось узнать “КП” - Кубань”, по итогам полуфинала 100 участников пройдут в финал. Лекторы выступят на площадках ведущих вузов России.