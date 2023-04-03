Более 1,1 тысячи парков и скверов благоустроили по нацпроекту на Кубани Фото: krd.ru

Более 1,1 тысячи парков и скверов благоустроили по нацпроекту на Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общественные территории по нацпроекту в крае обновляют с 2019 года. В 2023-м в регионе приведут в порядок 142 парка и сквера. Отмечается, что на их благоустройство выделили 3,5 млрд рублей.

- Проекты должны быть продуманы до мелочей и согласованы с представителями общественности. Важен и строгий контроль за подрядчиками, - сказал Вениамин Кондратьев. - По итогу люди должны увидеть комфортные и красивые общественные территории, куда захочется приходить всей семьей, приезжать из соседних станиц.

Как уточнили на заседании, важно следить за состоянием уже обновленных территорий.

- Через 5 лет парки и скверы должны оставаться украшениями городов и станиц - территориям необходим соответствующий уход, - отметил глава региона.

В настоящее время в нескольких поселениях Курганинского, Славянского и Успенского районов территории благоустроили более чем на 25%, в Тихорецком районе – на 70%.