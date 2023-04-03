Пропавшего альпиниста в горах Сочи ищут с воздуха

Спасатели запустили в воздух беспилотник.

В горах Сочи продолжают искать пропавшего 35-летнего альпиниста. Спасатели запустили в воздух беспилотник.

- Пропавшего альпиниста ищут как пешим порядком, так и с воздуха. Работы ведутся с применением беспилотного летательного аппарата, - подтвердили информацию в ЮРПСО МЧС России.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, специалисты обследуют скалы, лес, «полочки», а также устье реки Мзымты. Напомним, что альпинист увидел два упавших беспилотника. 2 апреля около 13:40 он нашел в горах один из БПЛА. О своей находке он сразу же сообщил друзьям, которые ждали его внизу у машины. Альпинист решил не останавливать поиск и полез за вторым БПЛА. Но после этого на связь он не выходил.