Кубанским школьникам помогут выбрать будущую профессию

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия-моя история»

В краснодарском историческом парке «Россия — моя история» 3 апреля начала работать мультимедийная выставка «Лаборатория будущего». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как уточнили в историческом парке, выставка в рамках проекта «Билет в будущее» нацелена на формирование у учеников 6-11-х классов раннего интереса к выбору будущей профессии и, как следствие, профессионального образования.

«Лаборатория будущего» продлится два месяца. Планируется, что посетителям расскажут о профессиях, которые на данный момент востребованы в Краснодарском крае, а также об образовательных учреждениях, где готовят соответствующих специалистов.

Мультимедийная выставка проводится в формате квеста, во время прохождения которого посетителям рассказывают об устройстве рынка труда, тех или иных сферах экономики, а также в интерактивной форме помогают определиться с кругом будущих профессий и сфер деятельности.

- Несмотря на то, что выставка построена в формате квеста, то есть предполагает выполнение различных заданий, ее целью не является проверка знаний участников. Главная задача – вовлечение, мотивация. Поэтому все задания несложные и направлены больше на то, чтобы дать участникам информацию о тех или иных отраслях или профессиях, - подчеркнули организаторы.

Планируется, что в этом году выставку «Лаборатория будущего» в историческом парке посетят порядка 16 тысяч школьников. В прошлом годе ее участниками стали восемь тысяч детей.