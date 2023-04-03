В Анапе задержали члена преступной группировки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Анапы задержали полицейские после года розыска. 33-летний мужчина подозревается в серии разбойных нападений и вымогательстве. Общая сумма ущерба восьми потерпевшим составила более 1 миллиона рублей.

- В течение нескольких месяцев злоумышленники проникали в квартиры местных жителей. Они угрожали оружием и похищали у людей деньги и имущество. В течение нескольких дней полицейские задержали четырех участников организованной группы. Еще двое были объявлены в федеральный розыск, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уже установлено, что пятый мужчина участвовал в четырех преступлениях в составе организованной группы. Кроме того, во время обыска в доме злоумышленника нашли наркотики.

На данный момент мужчину заключили под стражу. Правоохранителям еще предстоит найти остальных участников организованной группы.