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НовостиКарта Кубани3 апреля 2023 12:36

Жителя Анапы задержали полицейские после года розыска

Он был участником воровской группировки
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе задержали члена преступной группировки

В Анапе задержали члена преступной группировки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Анапы задержали полицейские после года розыска. 33-летний мужчина подозревается в серии разбойных нападений и вымогательстве. Общая сумма ущерба восьми потерпевшим составила более 1 миллиона рублей.

- В течение нескольких месяцев злоумышленники проникали в квартиры местных жителей. Они угрожали оружием и похищали у людей деньги и имущество. В течение нескольких дней полицейские задержали четырех участников организованной группы. Еще двое были объявлены в федеральный розыск, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уже установлено, что пятый мужчина участвовал в четырех преступлениях в составе организованной группы. Кроме того, во время обыска в доме злоумышленника нашли наркотики.

На данный момент мужчину заключили под стражу. Правоохранителям еще предстоит найти остальных участников организованной группы.