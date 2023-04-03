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НовостиКарта Кубани3 апреля 2023 12:58

В Анапе подготавливают кладбища к Пасхе и Родительскому дню

Для мусора установили специальные баки
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе подготавливают кладбища к поминальным дням . Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе подготавливают кладбища к поминальным дням . Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе к поминальным дням подготавливают кладбища. Традиционно, многие люди убирают могилы умерших родственников к Пасхе и Родительскому дню.

- Сейчас проводятся работы по организации подъездов к кладбищам, покраске ограждений, кронированию деревьев. Также уборке и подсыпке щебнем дорожек, покосу травы. Кроме того, установлены «лодочки» для сбора сухостоя, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на городском кладбище установлено шесть дополнительных мусорных баков. Местных жителей просят сбрасывать отходы после наведения порядка именно в них.