На Кубани до 1 ноября завершат основные работы по благоустройству зеленых зон Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани до 1 ноября завершат основные работы по благоустройству зеленых зон. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как отметил глава региона, при благоустройстве территорий не должно быть срыва сроков.

- Парки, скверы и зеленые зоны выбирали сами жители. Они наш главный заказчик и именно они будут принимать выполненную работу, - сказал Вениамин Кондратьев. - При этом нельзя потерять и в качестве. Важно сохранить уже существующие насаждения, не допустить их повреждения.

На совещании отметили, что при благоустройстве необходимо активно сотрудничать с местными питомниками. В них представлены саженцы, которые приспособлены к климату и лучше приживаются. Кроме того, на совещании рассмотрели и привлечение к работе молодежи.

- Давайте возьмем как практику – привлекать к работам студентов профильных колледжей и техникумов, где это возможно. Уверен, они смогут с полной ответственностью качественно высаживать деревья, цветы и кустарники, - отметил губернатор.

Замглавы региона Анна Минькова сообщила, что предложение проработают с образовательными учреждениями.