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НовостиКарта Кубани3 апреля 2023 13:31

Анапские спортсменки завоевали золото и бронзу на первенстве России по боксу

Соревнования проходили среди юниорок
Мария ЧАЛАЯ
Анапские спортсменки завоевали две медали на первенстве России по боксу. Фото: t.me/anapaofficial

Анапские спортсменки завоевали две медали на первенстве России по боксу. Фото: t.me/anapaofficial

Анапские спортсменки завоевали золото и бронзу на первенстве России по боксу среди юниорок. Соревнования проходили в Супсехе на территории базы отдыха «Спорт».

- По результатам соревнований золотую медаль завоевала Анастасия Кооль. Бронзу получила Алина Пушкарь. Девушки представляют спортшколу олимпийского резерва №1. Они тренируются под руководством Марины Голубевой, - сообщала в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что всего на первенство России по боксу приехало 350 сильнейших спортсменок из 53 регионов страны.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что чемпионка мира из Анапы вернулась домой после турнира в Нью-Дели.