Из Новороссийска в рейд отправляется легендарное учебное парусное судно

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Росморречфлот и ушаковцы ростовского филиала открывают навигацию 2023 года. Начало практики для ребят было ознаменовано торжественным построением курсантов и экипажа корабля. Оркестр в новороссийской гавани играл марш «Прощание славянки», руководство университета и представители Росморпорта говорили напутственные слова с пожеланиями удачи.

Гвоздем программы стало выступление второклассников ассоциированной новороссийской средней школы № 33 Ушаковки, серьезно и гордо исполнивших «Юнги бравые по городу идут!» Старшеклассники кабардинской школы № 7 тоже заставили прослезиться всех провожающих.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Судно «Херсонес» впервые было спущено на воду в 1989 году. Автор проекта - Зигмунд Хорен – создавал его по аналогу парусных судов начала двадцатого века. В оснащении - 26 парусов и два двигателя (для работы во время штормов, входа в порт либо выхода из гавани). Сейчас, уже около семи лет, на паруснике проходят учебную практику курсанты вузов Росморречфлота.

Первая смена года примет на борт 107 курсантов Института водного транспорта имени Георгия Яковлевича Седова для практической подготовки. Рейс продлится около двух месяцев. Такой срок отводится на привитие базовых навыков для дальнейшего профессионального обучения на современных транспортных судах.

Все желающие, провожающие, участники торжественной церемонии смогли побывать на борту красавца-парусника с экскурсией. За такую редкую возможность и незабываемые впечатления - отдельная благодарность руководству Росморпорта и экипажу парусного учебного судна «Херсонес». После этого школьники произносили традиционное напутствие «Попутного ветра и семь футов под килем» с особенным чувством и явным желанием когда-нибудь тоже отправиться в такое увлекательное путешествие. 16+

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