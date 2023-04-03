Граната оказалась страйкбольной Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
В Краснодаре взрывотехники обследовали предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Предмет, похожий на гранату, заметили в автомобиле, припаркованном около многоэтажки на улице Красных Партизан. На место вызвали оперативные службы. Полицейские установили владельца машины. Он рассказал, что увиденная граната – страйкбольная.
- Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Пластун» подтвердили слова мужчины. Опасности предмет не представляет, - сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.
Уточняется, что страйкбольную гранату передали полиции.