Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 14:11

В Краснодаре взрывотехники обследовали предмет, похожий на гранату

Она оказалась страйкбольной
Светлана ОВДЕЙ
Граната оказалась страйкбольной Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Граната оказалась страйкбольной Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре взрывотехники обследовали предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Предмет, похожий на гранату, заметили в автомобиле, припаркованном около многоэтажки на улице Красных Партизан. На место вызвали оперативные службы. Полицейские установили владельца машины. Он рассказал, что увиденная граната – страйкбольная.

- Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Пластун» подтвердили слова мужчины. Опасности предмет не представляет, - сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Уточняется, что страйкбольную гранату передали полиции.