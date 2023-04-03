В Апшеронске к августу достроят водопровод Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Апшеронске в 2023 году достроят водопровод. Завершить работы планируют в августе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительство проводят по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Новые сети протяженностью один километр прокладывают в районе улицы Спорта - на участке от Заводской до Подлесной. Отмечается, что они обеспечат водой жителей северо-западной части города.

- Жители около 1,5 тысячи земельных участков получат возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

На следующем этапе работ пройдет подключение к существующим сетям водоснабжения «Водовод «Соколова гора» по улице Заводской и сетям по улице Подлесной.