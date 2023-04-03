AVA Group поддерживает молодые таланты

В прошлом году воспитанники «Межшкольного эстетического центра» Краснодара поддержали инициативу AVA Group и изобразили красивые локации городов присутствия холдинга – Краснодара, Сочи, Анапы, Москвы и Ростова-на-Дону. Так, на холсте появились мосты и набережные, старинные здания и музеи, парки и скверы.

Все работы юных художников были представлены на выставке в музее им. Коваленко, а 12 из них стали основой корпоративного новогоднего календаря холдинга AVA Group.

В течение двух с половиной месяцев на странице конкурса велось голосование за лучшие работы. В голосовании могли принять участие все желающие, особую активность проявили сотрудники AVA Group, наши партнеры. Всего в голосовании приняло участие 4364 человека.

Поддержать юных художников, помочь раскрыть творческий потенциал – главная задача конкурса, возможно, завтра наши победители станут дизайнерами или архитекторами и вольются в дружную команду AVA Group.

Поздравляем победителей конкурса:

1-е место – Обухова Полина, 14 лет. Картина «Художественный музей им. Ф. А. Коваленко». Работа набрала 1078 голосов.

Фото: AVA Group

2-е место – Гусько Мария, 11 лет. Картина «Столица нашей Родины». Работа набрала 957 голосов.

Фото: AVA Group

3-е место – Сербина Влада,14 лет. Картина «Светящийся мост поцелуев». Работа набрала 815 голосов.

Фото: AVA Group

Победители конкурса получат персональные гранты от AVA Group. Организаторы конкурса уверены, что эта поддержка станет стимулом для дальнейшего развития таланта. Награждение победителей состоится 7 апреля в Межшкольном эстетическом центре города Краснодара.

Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в Краснодаре. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москве, Сочи, Анапе, Ростове, Новороссийске, Норильске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

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