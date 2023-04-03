Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» обследует жителей Краснодара и Динского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» обследует жителей Краснодара и Динского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Передвижной центр скрининговой диагностики проведет прием проведет прием в поселке Калинина и станице Васюринской. Жителей обследуют в рамках Всероссийской недели продвижения здорового образа жизни.

Так, 4 апреля мобильный комплекс будет работать в переулке Больничном, 3 в станице Васюринской. В краснодарском поселке Калинина центр примет жителей 5 апреля по улице Средней, 82/7, а 6 апреля – по улице Средней, 30. Уточняется, что во все дни врачи будут обследовать пациентов с 9:00 до 14:00.

Жители, в частности, измерят артериальное давление, сдадут кровь на определение глюкозы и уровня холестерина и проконсультируются со специалистами.

- При необходимости будут выданы направления на дополнительные обследования, - уточнили заместитель и. о. главврача краевого Центра медпрофилактики Наталья Юшкова.

Отметим, что обследования и консультации проводятся бесплатно. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.