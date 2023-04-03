Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре девять улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Центральном округе.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ТП «Ю-12 КРУН», 12 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Суворова, Базовской, Гимназической, Гоголя, Леваневского. Без блага цивилизации остаются и жители улиц Ленина, Мира, Чапаева и Янковского.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.