Рост ВРП Кубани за 2023 год составил 103%

С начала 2023 года темп роста ВРП Краснодарского края составил 103%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала 2023 года темп роста ВРП Краснодарского края составил 103%. Динамики удалось добиться благодаря большому спектру мер поддержки, рассказал первый заместитель главы региона Игорь Галась.

– Даже в условиях санкционного давления краевые предприятия демонстрируют хорошие результаты. Положительная динамика достигнута в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, транспортировке и хранении, сфере платных услуг населению и в общественном питании. Мы опережаем не только прошлогодние темпы, но и среднероссийские, – рассказал Игорь Галась.

Ситуация в экономике позитивно сказалась и на уровне жизни жителей Краснодарского края. Заработная плата выросла на 2,9%, также возросла покупательная способность. Оборот розничной торговли увеличился на 3,3 %, а общественного питания на 3 %.