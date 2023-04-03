На Кубани личное видео стало причиной проверки в отношении главы районного ОГИБДД

После публикации скандального видео была назначена служебная проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видеоролик с танцами на кухне привлек внимание общественности, а затем и стал поводом для служебной проверки ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Танцор-любитель оказался похожим на начальника одного из районных ОГИБДД одного из муниципалитетов Кубани.

- По факту публикации назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение, отвечающее действующему законодательству, - рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

На видео мужчина плотного телосложения со стаканом в руке танцует на кухне. Время от времени он трогает себя за разные части тела под одобрительные женские возгласы. В конце видеоролика мужчина делает глоток из стакана и нецензурно выражается на иностранном языке.