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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 15:59

На Кубани личное видео стало причиной проверки в отношении главы районного ОГИБДД

В сеть попал видеоролик танцующего с бокалом в руке полицейского
Евгения ХАЛИКОВА
После публикации скандального видео была назначена служебная проверка.

После публикации скандального видео была назначена служебная проверка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видеоролик с танцами на кухне привлек внимание общественности, а затем и стал поводом для служебной проверки ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Танцор-любитель оказался похожим на начальника одного из районных ОГИБДД одного из муниципалитетов Кубани.

- По факту публикации назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение, отвечающее действующему законодательству, - рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

На видео мужчина плотного телосложения со стаканом в руке танцует на кухне. Время от времени он трогает себя за разные части тела под одобрительные женские возгласы. В конце видеоролика мужчина делает глоток из стакана и нецензурно выражается на иностранном языке.