Для школьников Краснодара провели урок мужества в память о герое СВО

В школе Краснодара провели урок мужества в память о герое специальной военной операции.Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Ученики краснодарской школе № 66 стали инициаторами акции «Время выбрало нас». Школьники провели урок мужества, который посвятили выпускнику образовательного учреждения морскому пехотинцу Андрею Присеко. Молодой человек погиб в 2022 году в Донецкой народной республике. Он стал одним из самых молодых военнослужащих, награжденных орденом Мужества посмертно.

- Традиционно уроки мужества посвящены ветеранам Великой Отечественной войны, героям Афганистана, Чечни и СВО. Инициатива проводить их принадлежит самим педагогам и школьникам. Ребята самостоятельно собрали информацию об Андрее Присеко и выступили с инициативой присвоить его имя своему классу, - рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Оксана Грушко.

В открытом уроке мать героя Елена Присеко. Урок мужества завершили посадкой сирени во дворе школы, рядом девятиклассники установили табличку в честь героя. Также именем Андрея Присеко названа одна из краснодарских улиц, а его портрет в рамках акции «Славные сыны Кубани» размещен на баннере.