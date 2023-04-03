Губернатор Кубани рекомендовал сделать Радоницу нерабочим днем

Радоница на Кубани будет нерабочим днем. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

По традиции в первый вторник после Пасхальной недели православные верующие поминают своих усопших родственников. В 2023 году Радоница выпала на 25 апреля. Этот день на Кубани будет объявлен нерабочим. Соответствующий указ уже подписан главой региона и размещен на сайте краевой администрации.

- Работодателям рекомендовано сделать этот день нерабочим для сотрудников. Чтобы у всех была возможность помолиться и отдать дань памяти усопшим родственникам, - говорится в официальном документе.

Исключение составят лишь предприятия ЖКХ, транспортные и энергетические. Приостановка их деятельности невозможна по производственно-техническим причинам.