В ГО и ЧС Кубани предупредили о возможностях оползней в 19 муниципалитетах

В ГО и ЧС Кубани спрогнозировали катаклизмы природного характера. Фото: t.me/mingochskk

Специалисты краевого министерства ГО и ЧС предупредили в возникновении ЧС природного характера в Краснодарском крае. По предварительным данным из-за продолжительных проливных дождей и насыщения влагой возможны оползни на территории 19 муниципалитетов.

- Активизация экзогенных процессов возможна в Абинский, Белореченский, Апшеронский, Крымский Лабинский, Курганинский, Мостовский, Отрадненский, Новокубанский, Северский, Славянский, Туапсинский, Темрюкский, Успенский районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и в Сочи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в южной половине Кубани высока вероятность подтоплений населенных пунктов и сельхозугодий.