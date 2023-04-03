Депутаты Заксобрания Кубани обсудили модернизацию службы занятости в регионе

Фото: пресс-службы ЗСК

Депутаты Законодательного собрания края провели рабочий день в кадровом центре «Работа России», где обсудили модернизацию службы занятости. По словам главы кубанских парламентариев Юрия Бурлачко, поддержка рынка труда в современных реалиях – основное направление государственной политики.

- В свое время на уровень занятости населения негативное влияние оказала пандемия коронавируса, теперь это усиливающееся санкционное давление. Нарушены логистические цепочки поставок, многие зарубежные компании прекратили свою деятельность. Чтобы поддержать население, в регионе вводились новые меры поддержки людей, потерявших работу, и внедрялись новые цифровые технологии. Благодаря совместным усилиям на Кубани удалось избежать заметного роста безработицы, - рассказал Юрий Бурлачко.

Тем не менее, добавил Бурлачко, действовать необходимо на опережение – и не только минимизировать экономический ущерб, но и оказать поддержку гражданам в сложной ситуации. Сейчас в крае работают семь кадровых центров, где оставшиеся без работы кубанцы могут получить новую специальность, в 2023 году будут модернизированы еще пять.