В Краснодаре мужчину будут судить за повторную езду в состоянии опьянения

Краснодарец дважды не смог пройти тест на трезвость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре 42-летнего местного жителя дважды за короткий срок поймали пьяным за рулем. Внимание сотрудников полиции мужчина привлек в ночь на 2 марта. Подозрения полицейских подтвердились. Водитель был пьян и, более того, ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

- Прокуратурой Карасунского округа Краснодара утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который повторно управлял автомобилем в состоянии опьянения. По версии дознания, ранее гражданин уже привлекался за аналогичное преступление, однако должных выводов для себя не сделал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Свою вину в ходе предварительного расследования гражданин признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.