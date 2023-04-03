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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 19:45

Жительницу Адыгеи воры-форточники обокрали дважды за месяц

В полицию пострадавшая обратилась только во второй раз
Евгения ХАЛИКОВА
Грабитель помещен под стражу.

Грабитель помещен под стражу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее 29-летняя женщина дважды пострадала от одного и того же грабителя. В начале весны жительница Тахтамукайского района, вернувшись домой, обнаружила, что окно, которое она, уходя, закрывала, открыто, а из жилища пропали деньги и золотые украшения. По непонятным причинам, жертва ограбления не стала заявлять в полицию. Обрадованный этим фактом форточник спустя три месяца нанес визит снова.

- Потерпевшая, 29-летняя местная жительница, сообщила, что накануне неустановленное лицо, отжав окно, проникло на ее жилплощадь, откуда похитило денежные средства и цифровую технику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В ходе проведения разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний односельчанин, уже имеющий судимости за аналогичные преступления. В домовладении мужчины были обнаружены украденные вещи. Возбуждено уголовное дело. Окончания расследования мужчина будет дожидаться в изоляторе. Ему грозит до шести лет лишения свободы.