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НовостиОбщество3 апреля 2023 20:05

В Сочи идет строительство семи школ на 15 тысяч мест

Стройплощадки посетили глава города и главный прокурор региона
Евгения ХАЛИКОВА
Состоялся рабочий объезд возводимых на курорте школ. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Состоялся рабочий объезд возводимых на курорте школ. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи ход строительства социальных объектов проинспектировали глава города Алексей Копайгородский и главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Сейчас на территории курорта идет одновременное строительство семи школ. После их введения в эксплуатацию в городе появятся дополнительные 15 тысяч мест.

– Одновременно со строительством школ и детских садов идет подбор педагогических работников. Также разрабатываем транспортную логистику, которая соединит новые школы с жилыми микрорайонами и синхронизируем график движения городского транспорта с учебным процессом, – рассказал Алексей Копайгородский.

Всего на территории курорта на этапах строительства, проектирования и разработки находится 38 объектов. Все они объединены в городской календарь ввода объектов, в котором в настоящее время насчитывается более 800 мероприятий.