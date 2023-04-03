В Сочи идет строительство семи школ на 15 тысяч мест

Состоялся рабочий объезд возводимых на курорте школ. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи ход строительства социальных объектов проинспектировали глава города Алексей Копайгородский и главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Сейчас на территории курорта идет одновременное строительство семи школ. После их введения в эксплуатацию в городе появятся дополнительные 15 тысяч мест.

– Одновременно со строительством школ и детских садов идет подбор педагогических работников. Также разрабатываем транспортную логистику, которая соединит новые школы с жилыми микрорайонами и синхронизируем график движения городского транспорта с учебным процессом, – рассказал Алексей Копайгородский.

Всего на территории курорта на этапах строительства, проектирования и разработки находится 38 объектов. Все они объединены в городской календарь ввода объектов, в котором в настоящее время насчитывается более 800 мероприятий.