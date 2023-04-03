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НовостиОбщество3 апреля 2023 20:25

В Сочи за два года из-за многочисленных нарушений закрыли девять частных детских садов

Воспитателями в таких детсадах работали мигранты без документов, а детей кормили просрочкой
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи за два года закрыли девять незаконных детских садов.

В Сочи за два года закрыли девять незаконных детских садов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в период с 2021 года по март 2023 года силами прокуратуры Центрального района в судебном порядке была прекращена незаконная деятельность девяти частных дошкольных детских образовательных организаций. Во время прокурорских проверок выяснилось, что учреждения не имели лицензию на осуществление образовательной деятельности. Жизнь и безопасность юных воспитанников находились под угрозой.

- Во всех случаях помещения, которые использовались для указанной деятельности, имели грубые нарушения требований пожарной безопасности. Территории не были ограждены. В самих помещениях и снаружи не велся видеоконтроль и не было охраны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В пищеблоках детсадов обнаружили насекомых и заплесневевшие продукты питания, которые предназначались на стол детям. Работники не соответствовали образовательному цензу, был даже вскрыт факт незаконного привлечения к трудовой деятельности гражданина Республики Анголы без разрешения на работу.