В Новороссийске спасатели достали из подвала котенка

В Новороссийске жительница многоквартирного дома услышала жалобное мяуканье, доносившееся из подвала. Самостоятельно попасть туда и помочь животному девушка не смогла и обратилась за помощью к городским спасателям.

- К нам обратилась девушка и сообщила что слышит из подвала многоквартирного дома кошачьи крики. Спасатели выехали на место спустились в подвал и обнаружили там котенка, - рассказал глава «Службы спасения» Новороссийска.

Крошечный найденыш мало того, что был спасен от смерти в закрытом подвале. Он сразу же обрел заботливую хозяйку. Котенка забрала себе заявительница-девушка.