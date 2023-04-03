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НовостиДом. Семья3 апреля 2023 20:54

В Новороссийске спасатели достали из подвала котенка

На жалобное мяуканье пожаловалась жительница дома
Евгения ХАЛИКОВА

В Новороссийске жительница многоквартирного дома услышала жалобное мяуканье, доносившееся из подвала. Самостоятельно попасть туда и помочь животному девушка не смогла и обратилась за помощью к городским спасателям.

- К нам обратилась девушка и сообщила что слышит из подвала многоквартирного дома кошачьи крики. Спасатели выехали на место спустились в подвал и обнаружили там котенка, - рассказал глава «Службы спасения» Новороссийска.

Крошечный найденыш мало того, что был спасен от смерти в закрытом подвале. Он сразу же обрел заботливую хозяйку. Котенка забрала себе заявительница-девушка.