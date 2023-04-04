Жители Кубани оформили кредитных карт на 3,5 млрд рублей

Жители региона побили рекорд по оформлению кредиток. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кубань занимает четвертое место по среднему лимиту по кредиткам. Как сообщает «Ъ-Черноморье», только в феврале 2023 года жители региона оформили кредитных карт на 3,5 млрд рублей.

Опережает Москва с 10,7 млрд руб. кредитов, выданных населению, Московская область и 6,7 млрд руб. и Санкт-Петербург — 4,5 млрд руб. Замыкает топ-5 Тюменская область — 3,3 млрд руб.

Всего в стране было оформлено 1,4 млн кредитных карт. Средний же лимит по кредитным картам с начала года вырос на 8,6% в годовом выражении и составил рекордных 92,03 тыс. руб.