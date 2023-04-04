Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика3 апреля 2023 21:01

Жители Кубани оформили кредитных карт на 3,5 млрд рублей

Регион вошел в топ-5 самых закредитованных в стране
Евгения ХАЛИКОВА
Жители региона побили рекорд по оформлению кредиток.

Жители региона побили рекорд по оформлению кредиток.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кубань занимает четвертое место по среднему лимиту по кредиткам. Как сообщает «Ъ-Черноморье», только в феврале 2023 года жители региона оформили кредитных карт на 3,5 млрд рублей.

Опережает Москва с 10,7 млрд руб. кредитов, выданных населению, Московская область и 6,7 млрд руб. и Санкт-Петербург — 4,5 млрд руб. Замыкает топ-5 Тюменская область — 3,3 млрд руб.

Всего в стране было оформлено 1,4 млн кредитных карт. Средний же лимит по кредитным картам с начала года вырос на 8,6% в годовом выражении и составил рекордных 92,03 тыс. руб.