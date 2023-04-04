На Кубани отмечается 80-я годовщина освобождения Славянского района

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4 апреля в Краснодарском крае отмечается годовщина освобождения Славянского района. В этом году 80 лет с момента, как советские войска выгнали немецко-фашистских захватчиков.

- 4 апреля 1943 года был полностью освобожден Славянский район. В оккупации он находился восемь месяцев. От рук фашистов только в станице Славянской погибло 550 мирных граждан и расстреляно 435 советских военнопленных. А при освобождении района пали более 18 тысяч бойцов Красной армии, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

После освобождения станицы Славянской была освобождена Анастасиевская, затем хутора Ханьков, Прикубанский и Коржевский.