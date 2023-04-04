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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 5:50

Ученые предупредили о сходе лавин на Кубани и в Адыгее

Возможные ЧС могут случиться в ближайшие семь дней
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/soch01

Фото: t.me/soch01

В Краснодарском крае и Адыгее распространили предупреждение о риске схода лавин, которые могут перекрыть дороги.

- Ученые спрогнозировали высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, и сползание снежных масс с перекрытием участков дорог и повреждением объектов инфраструктуры в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея, - отметили в Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты добавили, что опасность в течение семи дней сохраняется на высотах свыше двух тысяч метров.