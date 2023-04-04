Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 6:24

Подозрительную машину, которую припарковали у здания администрации Краснодарского края, убрали

Авто проверили полицейские
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Утром 4 апреля был обнаружен подозрительный автомобиль. Машину припарковали у здания администрации Краснодарского края. На место для проверки вызвали полицейских.

Фото: t.me/typodar

Фото: t.me/typodar

- На место прибыли сотрудники полиции. Транспортное средство осмотрели, подозрительных предметов не обнаружили, - сообщили в оперштабе.

BMW со звездой шерифа бросили прямо на тротуаре перед входом в администрацию. В настоящее время машину загрузили на эвакуатор. Правоохранительные органы дадут оценку действиям владельца автомобиля.