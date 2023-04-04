Подозрительную машину, которую припарковали у здания администрации Краснодарского края, убрали

Полицейские проводят проверку

Утром 4 апреля был обнаружен подозрительный автомобиль. Машину припарковали у здания администрации Краснодарского края. На место для проверки вызвали полицейских.

Фото: t.me/typodar

- На место прибыли сотрудники полиции. Транспортное средство осмотрели, подозрительных предметов не обнаружили, - сообщили в оперштабе.

BMW со звездой шерифа бросили прямо на тротуаре перед входом в администрацию. В настоящее время машину загрузили на эвакуатор. Правоохранительные органы дадут оценку действиям владельца автомобиля.