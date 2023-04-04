В Сочи продают самую дорогую квартиру-студию за 34,8 млн рублей

В Сочи продают студию за 34,8 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи продают самую дорогую квартиру-студию за 34,8 миллионов рублей. За эти деньги можно купить жилье, площадью 31,6 кв. метров. Объект находится в Адлерском районе курорта.

- Сейчас на курорте продается 405 квартир-студий со сдачей в 2023 году. Также в этом сегменте 86 предложений приходится на апартаменты, - сообщает «ОНИКС-Недвижимость».

Уточняется, что на данный момент самая доступная квартира-студия в Сочи со сдачей в 2023 году продается за 7 миллионов рублей. Ее площадь составляет 21,4 кв. метр. Она находится на первом этаже 9-этажного дома в Хостинском районе курорта.